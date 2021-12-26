До Рождества или до Крещения: в ТКГ рассказали, когда может решиться вопрос обмена пленными

До Рождества или до Крещения: в ТКГ рассказали, когда может решиться вопрос обмена пленными

В ТКГ пожаловались, что Россия не предпринимает никаких действий для обмена пленными и полностью игнорирует этот вопрос.

Вопрос об обмене удерживаемыми лицами могут решить до Рождества или до Крещения.

Об этом рассказала участница украинской делегации в гуманитарной подгруппе ТКГ Татьяна Иванова, передает УНН.

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"Не была поставлена точка на последнем заседании (ТКГ – ред.), и у нас есть надежда, что, возможно, этот вопрос, если не к Новому году, то до Рождества или до Крещения будет решен. Украина делает, на мой взгляд, все возможно, чтобы такой обмен произошел", — сообщила Иванова.

В свою очередь представитель ОРДО в составе украинской делегации в ТКГ журналист Сергей Гармаш заявил, что Россия не предпринимает никаких действий для обмена пленными. Об этом он сказал в эфире "Украина 24".

По его словам, из-за игнорирования РФ этого вопроса обмен вряд ли удастся провести до конца года.

"На последнем заседании ТКГ они (Россия — ред.) еще раз подчеркнули, что обмен состоится после полного комплексного политического урегулирования конфликта", — подытожил Гармаш.

Ранее боевики выдвинули Киеву условия для обмена пленными.

Представитель украинской делегации в ТКГ, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в списках на обмен с боевиками — более 90 человек: это военнослужащие и сотрудники спецслужб Украины, попавшие в плен во время выполнения боевых заданий.

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