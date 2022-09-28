До середины следующего года украинские Вооруженные силы будут в Крыму – генерал США

Бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес убежден, что до конца 2022 года Вооруженные силы Украины оттеснят российских оккупантов на позиции 23 февраля.

При этом, по словам генерал-лейтенанта, к середине следующего года ВСУ могут оказаться уже в Крыму.

Об этом Бен Ходжес заявил в интервью изданию LRT.

"Я надеюсь, что мы будем наблюдать дальнейшее давление на российские войска. Вы не увидите каждый день захваченный (россиянами — ред.) город, это просто невозможно. Но я все же надеюсь, что до конца этого года украинские силы оттеснят российские войска на позиции 23 февраля, а к середине следующего года украинцы будут в Крыму", — заявил бывший командующий армией США в Европе.

Напомним, в британской разведке рассказали, что ВСУ продвигаются по меньшей мере по двум направлениям к востоку от рек Оскил и Северский Донец, где силы украинские военные группировались после предварительного контрнаступления в начале месяца.

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