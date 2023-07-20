До сих пор мстят за Крымский мост: у Шойгу заявили, что атаки по Одессе и Николаеву были "ударами возмездия"

В российском Минобороны утверждают, что ракетные и дроновые удары по Одессе и Николаеву стали возмездием за Крымский мост.

В России заявили, что удары по Одессе и Николаеву 20 июля, в результате которых погибли мирные люди, были вторым днем "мести за повреждение Крымского моста".

Об этом заявили в Минобороны РФ, сообщают российские пропагандистские СМИ.

"Ночью Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска Одесской области", — утверждают россияне

Оккупанты также дерзко врут, что в районе Николаева якобы уничтожили объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ.

Напомним, ночью против 20 июля российские оккупанты снова атаковали южные регионы Украины. Под ударом разных типов российских ракет оказались Одесса и Николаев. Оккупанты запустили 38 воздушных целей. Силам ПВО удалось уничтожить 18 из них.

В Сети появились фото и видео жутких последствий российских попаданий. Так, ранения получили взрослые и дети. Повреждены десятки зданий, в том числе известный николаевский ресторан "Антрекот". Некоторые здания разрушены до основания. Россияне убили по меньшей мере 3 и ранили по меньшей мере 32 мирных жителя в сутки, однако продолжают утверждать, что "цели удара достигли", а "все определенные объекты поражены".

Читайте также: