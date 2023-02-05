До сих пор пытают: в "Азове" рассказали, сколько их бойцов осталось в плену

Россияне до сих пор применяют к пленным физическое и психологическое воздействие, выбивая никому не нужные "свидетельства".

Сейчас в плену находятся 729 военнослужащих ООСН (отдельный отряд специального назначения) "Азов".

Об этом рассказал и.о. командира бригады "Азов", один из защитников "Азовстали" Богдан Кротевич ("Тавр") в интервью Натальи Мосейчук.

"Пока они не находятся в одном месте. И у нас есть информация по состоянию на какую-то дату, например 28 декабря 2022 года. За месяц человека могли перевести в другое заведение, его состояние могло как улучшиться, так и ухудшиться", – отметил он.

По словам Кротевича, основную информацию о состоянии пленных получают от освобожденных военнослужащих.

"Они говорят, когда видели какого-нибудь собратья и в каком состоянии. Состояние у них мягко говоря неудовлетворительное. Все равно (россияне. – Ред.) применяют физическое и психологическое влияние", – сказал "азовец".

Побратим Кротевича, другой герой "Азовстали" Илья Самойленко ("Гендальф") добавил, что информация от военных, уже более полугода находящихся в плену, для врага не несет никакой ценности и не является актуальной.

"Какую информацию выбивать – вопрос. Но в их парадигме важнее, из кого выбивать, и каким образом", – подытожил Самойленко.

Отметим, что участвовавшая в защите Мариуполя ООСН Нацгвардии "Азов" просит их не путать с ССО "Азов", входящего в Сухопутные войска ВСУ.

Напомним, в субботу, 4 февраля, еще 116 украинцев были освобождены из российского плена. Среди них – защитники Мариуполя, Херсона, Бахмута и других украинских городов.

В СБУ показали видео, как происходил обмен пленными из РФ 4 февраля.

По словам президента Зеленского, общее количество пленных, которых с 24 февраля удалось вернуть домой, достигло уже 1762 человек.

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