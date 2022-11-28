К такой войне Россия не готовилась: эксперт Грабский заговорил о переломном моменте на фронте

Россия использует в войне против Украины очень устаревшую технику и оружие. Более того, из-за санкций российская экономика падает, поэтому назревает переломный момент.

Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский в комментарии УНИАН.

По словам эксперта, экономика страны-агрессорки просто не выдерживает нагрузки и давления санкций.

"Мобилизация в армию РФ просто вымывает рабочие руки", – отметил он.

Грабский также отметил, что внутриполитические и экономические процессы в стране приведут к тому, что Россия просто не в состоянии будет вести бои.

В то же время, эксперт не назвал период завершения агрессии.

"Я не могу сказать, что после Нового года, но мы увидим эту ситуацию", – сказал он.

По словам Грабского, Россия использует на войне против Украины танки 60-х годов и пушки времен Сталина, потому что не создала ни одного вида оружия самостоятельно. Все, что есть у страны-агрессорки, это в лучшем случае модернизация советских образцов вооружения.

"Россияне используют в основном советские запасы оружия, которые создавались еще со времен Второй мировой войны и находятся на базах хранения. С самого начала было понятно, что Россия к такой войне, которую она получила на территории Украины, не готовилась. Отсутствует мощная база военно- промышленного комплекса, который в свое время был примитивно разграблен. (...) В основном россияне используют именно советскую технику, которой очень много. Нужно понимать, что эту технику накапливали более 50 лет", — добавил эксперт.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что каждая ракетная атака со стороны России на критическую инфраструктуру должна снять "табу" на поставку современных видов оружия от союзников Украины.

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