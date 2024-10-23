До Третьей мировой остался один шаг: The Telegraph о последствиях вступления в войну КНДР

Черта военного конфликта между двумя соседними государствами – Украиной и Россией – пересечена. Теперь в войну вступает третья сторона – солдаты КНДР уже отправлены на помощь российской армии. До начала Третьей мировой войны остался всего один шаг.

Об этом пишет The Telegraph.

В первой половине октября семь кораблей российского Тихоокеанского флота вышли из Чхонджина, Хамхына и Мусудана в Северной Корее во Владивосток, Россия. На борту находились 1500 солдат северокорейского спецназа. Предположительно, северокорейский диктатор Ким Чен Ын планирует отправить на помощь Путину 11 000 своих солдат.

Это делает войну России против Украины глобальным конфликтом и потенциально началом Третьей мировой войны.

Издание отмечает, что другие страны по обе стороны конфликта могут последовать примеру КНДР, тем более, что такие шаги уже предлагались британскими и французскими политиками.

"Очевидно, что российские лидеры и их союзники в Иране, Северной Корее и Китае понимают ставки. Менее очевидно, что союзники Украины в НАТО понимают это", – говорится в статье.

С учетом ежедневных потерь российских оккупантов на фронте в Украине, 11 тысяч военных из Северной Кореи – это капля в море. Но это говорит только о том, что Ким Чен Ын может отправить в Россию гораздо больше северокорейских военных.

Авторы статьи подчеркивают, что растущая роль КНДР в российско-украинской войне грозит втянуть в конфликт и Южную Корею. Пока что Южная Корея отправляла в Украину только гуманитарную помощь. Хотя СМИ писали, что США закупили у Южной Кореи миллион артиллерийских снарядов для Украины, Сеул пока не спешит отправлять оружие напрямую в Киев. Но теперь это может измениться.

"На чрезвычайном заседании Совета национальной безопасности на этой неделе высшие должностные лица Южной Кореи назвали поддержку Северной Кореей военных усилий России "серьезной угрозой безопасности" и пообещали в ответ усилить свое собственное вмешательство в ситуацию на Украине", – говорится в статье.

Не исключено, что в скором времени оружие из Южной Кореи появится в Украине. Но союзники Киева в НАТО вряд ли понимают последствия участия военных КНДР так же хорошо, как Южная Корея. Как раз в этот момент, когда Украине необходимо усиление поддержки, западные союзники анонсируют уменьшение военной помощи. Остается надеяться, что помощь Южной Кореи сможет восполнить этот пробел.

Напомним, журналист Виталий Портников предположил, что в случае избрания Дональда Трампа президентом США в мире может разразиться Третья мировая война.

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