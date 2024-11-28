"До утра не доживете": журналисты обнаружили место в Беларуси, где пытали украинских пленных

"Фильтрационный лагерь" оккупанты устроили на территории белорусского госпредприятия. Среди пленных там были и дети.

Российские оккупанты удерживали и пытали украинских пленных на территории Беларуси.

Об этом говорится в расследовании проекта украинской службы Радио Свобода "Схемы" в сотрудничестве с коллегами из "Белорусского расследовательского центра", белорусской редакции "Радыё Свабода".

По информации расследователей, весной 2022 года российские военные пытали украинских пленных на государственном предприятии "Припятский альянс", расположенном в городе Наровля Гомельской области Беларуси. Что интересно, Припятский альянс – это госпредприятие при правительстве самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

В лагерь везли как украинских военных, так и гражданских – в частности детей. Он действовал по меньшей мере с марта по май 2022 года.

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По словам журналиста Кирилла Овсяного, о том, что пленники были именно в Беларуси, они сами упоминали при возвращении. Но ни один пленник не мог точно сказать, где именно их избивали, пытали, издевались и пытались использовать в пропагандистских видео во время "фильтрации". Все что они помнили, что были в месте, похожем на колхоз.

Команда OSINT, изучив сюжеты российских пропагандистов, видео, которые выкладывали в Сеть сами оккупанты, и спутниковые снимки, установила точное расположение этой базы.

Лагерь в Наровле был известен своим суровым обращением с пленными и считался одним из самых жестоких. По данным правозащитников, часть украинцев, прошедших через этот лагерь, до сих пор находится в плену на территории России.

Незаконный вывоз пленных гражданских лиц, в том числе несовершеннолетних, в Наровлю – нарушение положений Женевской конвенции. Отдельное военное преступление – это содержание военных и гражданских в одном месте, что также имело место в Наровле.

Юрист ОО "Правозащитная группа Сечь" Юлия Полехина считает, что ответственность за организацию фильтрационного лагеря на территории Беларуси должен понести и Александр Лукашенко.

Воспоминания пленных

Старшая сержантка Анастасия Матрущенко вспоминала, как к ним подходил "военный неславянский облик" и угрожал расправой, говорил: "До утра не доживете".

Среди пленных в лагере в Наровле были сыновья жительницы села Оране Киевской области, Ларисы Ягодинской. По словам женщины, в конце марта 2022 их схватили российские военные и вывезли в Беларусь. Одному из сыновей – к тому времени несовершеннолетнему – удалось вернуться домой из детдома в белорусском Мозыре.

Владислав Ягодинский – ему удалось вернуться домой. Его брат до сих пор в плену / Фото: Радио Свобода

А его брат до сих пор находится в плену на территории РФ.

"У меня есть клиентка – это мама молодого парня, ему 24 года. Он был задержан в марте 2022 военнослужащими Российской Федерации – вместе с отцом в городе Гостомель, это Киевская область. Они были принудительно депортированы в белорусский город Наровля, где их обоих содержали в фильтрационном лагере. Отец свидетельствует, что их там пытали", – рассказала юрист Полехина.

Ранее сообщалось, что в России существует система пыток военнопленных, которой обучают "специалистов".

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