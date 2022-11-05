"До войны в Украине": Иран впервые признал, что поставлял России дроны-камикадзе — Associated Press

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан в субботу, 5 ноября, впервые признал, что его страна поставила России беспилотники, настаивая на том, что передача состоялась до начала войны в Украине.

Об этом пишет издание Associated Press.

"Мы предоставили ограниченное количество дронов России за несколько месяцев до войны в Украине", – заявил министр.

Комментарии министра иностранных дел Ирана появились после месяцев непонятных сообщений из Ирана о поставках оружия России.

В то же время глава МИД утверждает, что Тегеран якобы не знал о применении дронов против Украины.

"Если (Киев – ред.) имеет документы, подтверждающие, что Россия применила иранские дроны в Украине, они должны предоставить их нам. Если нам докажут, что Россия использовала иранские дроны в войне против Украины, мы не останемся равнодушными", – добавил. он.

Ранее официальные лица Ирана отрицали помощь России в оружии. Буквально в начале этой недели посол Ирана в ООН Амир Саид Ираван назвал обвинения "совершенно необоснованными" и подтвердил позицию нейтралитета Ирана в войне. США и их западные союзники в Совете Безопасности призвали генерального секретаря Антониу Гутерриша расследовать, использовала ли Россия иранские беспилотники для атак на Украину.

Иранские дроны-камикадзе в войне против Украины

Россия применяет дроны для атак по жилым домам, объектам энергетической инфраструктуры и мирному населению Украины. До заявления министра иностранных дел, Иран все время отрицал свою причастность к поставке России оружия.

Накануне спикер МИД Ирана Насер Канани заявил, что якобы "эмоциональные заявления и голословные обвинения не помогут разрешить кризис в Украине". Канани порекомендовал Украине "быть реалисткой" и заявил, что его страна якобы нейтральна.

Ранее СМИ сообщали, что Иран планирует передать России около тысячи баллистических ракет и новых беспилотников. По предположениям западных чиновников, это вооружение будет доставлено до конца 2022 года.

По данным министра обороны Украины Резникова, российские оккупанты уже практически исчерпали первую партию дронов-камикадзе. Также по его данным, Тегеран обязался передать Кремлю до 2,4 тысяч беспилотников.

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