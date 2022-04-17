"Добить и уничтожить Донбасс" — Зеленский рассказал о планах российских оккупантов

Президент сообщил о подготовке российских войск к наступательной операции на востоке нашего государства.
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 17 апреля, провел совещание с военными и чиновниками по ситуации в зонах боевых действий.
Об этом он сообщил во время своего традиционного вечернего обращения к народу.
По его словам, российские войска готовятся к наступательной операции на востоке нашего государства.
“Уже в ближайшее время хотят буквально добить и уничтожить Донбасс. Уничтожить все, что когда-то принесло славу этому промышленному региону”, — подчеркнул президент.
Зеленский отметил, что так же, как Мариуполь, российские оккупанты "хотят стереть с лица Земли другие города, другие общины Донецкой и Луганской областей".
Президент заверил, что украинские власти делают все для того, чтобы обеспечить оборону.
Напомним, по данным военной разведки, российские вооруженные силы не будут откладывать полномасштабное наступление на Донбассе и стремятся одержать хоть какие-то тактические "победы" к Пасхе.
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