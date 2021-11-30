Добивал раненых украинских военных: боевика "ДНР" приговореили к 6 годам тюрьмы

Контрразведка СБУ установила, что задержанный убивал раненых в бою украинских военных.

Шевченковский районный суд Киева вынес приговор боевику пророссийской террористической организации "ДНР", который добивал раненых украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В 2014 году житель Донецка добровольно поступил в учебный центр террористов в Славянске. После его окончания осуществлял подготовку боевиков.

Злоумышленник активно участвовал в артиллерийских обстрелах позиций ВСУ в районе Донецка, Ясиноватого, Докучаевска, Пантелеймоновки, а также осуществлял дежурство на военных объектах, конвоировал задержанных и военнопленных.

Контрразведка СБУ установила, что задержанный убивал раненых в бою украинских военных.

Террорист был задержан в октябре этого года в одном из хостелов Киева, куда прибыл из оккупированного Крыма.

Шевченковский районный суд Киева признал его виновным в "участии в террористической группе или террористической организации" и приговорил к 6 годам лишения свободы.

Ранее СБУ задержала на линии разграничения боевика так называемой ЛНР.

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