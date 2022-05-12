Добро добром возвращается: небезразличному пасечнику из Чернигова волонтеры принялись восстановить разрушенную пасеку

В его дом попал снаряд, и огонь уничтожил все имущество, но труднее всего, пенсионеру из Чернигова, смириться со сожженной пасекой.

Но мужчина не теряет оптимизма и воодушевления и назло врагам отстраивает все, даже стоя среди пожарищ, говорится в ТСН.

«Все разбомблено у деда, все. Я остался без ничего», — так в отчаянии, и отчаявшегося, волонтеры заметили Петра Кудру во дворе, шли последние дни боев рядом с Черниговом.

«Мы не хотели оставлять его один на один с его проблемами», — рассказывают волонтеры.

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На окраине Чернигова кажется не уцелела ни один дом и дом Петра Николаевича также получил снаряд, прямо в крышу. Кое-как хромая, он поднимается из подвала, где живет ныне, потому что красавец дом, двухэтажный, кирпич в вышиванку — выгорел изнутри весь. «Мина попала в крышу и дом загорелся, дверь заклинило... Все имущество выгорело, полностью», – показывает дедушка.

Воды не хватало, но мужчина пытался гасить, но сам едва не погиб. Посчастливилось спастись и семье дедушки, будто чувствовали — выехали за день до пожара. Сейчас они на Подолье, у родственников, а их дедушка, вместе с волонтерами, пытается навести хоть какой-то порядок на дворе. Но болит Петру Кудру еще пасека, труд не менее 5 последних лет. "Вот побило много ульев осколками, а часть сгорели. Сохранялись только запчасти из них", — показывает он.

Из 120 ульев уцелевших десяток. «Нет, не падаю духом, а что падать духом, это ничего не поможет», — убеждает мужчина.

Работать нужно, говорит Петр. И уже планирует как будет восстанавливать жилье, так и конечно пасеку. Чтобы поддержать мужчину, волонтеры уже нашли десять новых ульев. «Мы ему поможем, нужно вывезти пчел в поле, и мы будем помогать ремонтировать, или искать новую машину», — говорят волонтеры.

Добро добром возвращается, говорят соседи. Часть меда, Петр Николаевич всегда дарил – детским больницам и интернатам.

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