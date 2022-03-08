"Добро победит все": Сеть растрогали украинские военные, которые 8 марта дарят женщинам цветы (видео)

Украинские защитники на блок-постах поздравляют девушек с 8 Марта и дарят им тюльпаны.

Несмотря на войну в Украине, которая героически защищается от нападения России, мужчины заботятся о женщинах и девушках, поздравляя их 8 марта с праздником весны. В частности, украинские защитники дарят женщинам цветы.

Соответствующие видео обнародованы в Сети.

Так, на одном из видеороликов видно, как на одном из украинских блок-постов защитники дарят женщинам розовые тюльпаны.

"Добро победит все! Даже во время войны украинские мужчины заботятся о девушках, помнят о знаках внимания, лишь бы вызвать улыбки на их лицах", — говорится в сообщении к видео.

На другом видео видно, как в Киеве терроборонец раздает цветы женщинам красные розы.

"Даже в такое время не забыли о празднике", – написал автор видео.

Напомним, киевлянка, присоединившаяся к рядам территориальной обороны, показала фото из центра города. На нем девушка держит в руках автомат и букет цветов, подаренный ребятами из ее батальона.

Как сообщалось, 8 марта двое бойцов Нагвардии обвенчались на боевых позициях.