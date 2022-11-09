Российская армия выбита из Херсона: Арестович сообщил о тяжелых боях за город

Советник Офиса президента Алексей Арестович отреагировал на информацию о приказе российского министра обороны Сергея Шойгу отступить с правого берега Днепра. Он сообщил о том, что російская армия не просто отошла от города, а была выбита украинскими войсками.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он расставил правильные акценты по поводу отступления армии кафиров от Херсона.

"Давайте правильно: российская армия не уходит из Херсона. Она выбита из Херсона Силами Обороны Украины. Выбита с тяжелыми боями, с потерями, методическим прогрызанием обороны противника, работой с переправами, тяжелым и кровавым военным трудом", — отметил Арестович.

Он обратился и к самим горожанам.

"Уважаемые херсонцы. Вот мы и возвращаемся. Вот вы и возвращаетесь. Добро пожаловать домой", — написал советник.

По его словам, бои на правом берегу Днепра еще будут продолжаться "некоторое время", а затем последует непростой период стабилизационных мер.

Освобождение Херсона: что известно

Перед отступлением оккупанты в Херсоне уже полностью разворовали и все имущество вывезли на левый берег, а то, что не смогли вывезти, просто разбили.

Впоследствии министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу отдал приказ командующему так называемой "спецоперацией" в Украине Суровикину приступить к отводу войск за реку Днепр.

Напомним, 9 ноября в Херсонской области армия РФ взрывала 5 переправ.

Сообщается, что погиб заместитель гауляйтера Херсонской области Кирилл Стремоусов. Российские пропагандисты утверждают, что так называемый "замглавы Херсонской области" Стремоусов погиб в ДТП.

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