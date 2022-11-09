Российская армия выбита из Херсона: Арестович сообщил о тяжелых боях за город

Деоккупацию Херсона осуществили с потерями, методическим "прогрызанием обороны противника".
Советник Офиса президента Алексей Арестович отреагировал на информацию о приказе российского министра обороны Сергея Шойгу отступить с правого берега Днепра. Он сообщил о том, что російская армия не просто отошла от города, а была выбита украинскими войсками.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Он расставил правильные акценты по поводу отступления армии кафиров от Херсона.
"Давайте правильно: российская армия не уходит из Херсона. Она выбита из Херсона Силами Обороны Украины. Выбита с тяжелыми боями, с потерями, методическим прогрызанием обороны противника, работой с переправами, тяжелым и кровавым военным трудом", — отметил Арестович.
Он обратился и к самим горожанам.
"Уважаемые херсонцы. Вот мы и возвращаемся. Вот вы и возвращаетесь. Добро пожаловать домой", — написал советник.
По его словам, бои на правом берегу Днепра еще будут продолжаться "некоторое время", а затем последует непростой период стабилизационных мер.
Освобождение Херсона: что известно
Перед отступлением оккупанты в Херсоне уже полностью разворовали и все имущество вывезли на левый берег, а то, что не смогли вывезти, просто разбили.
Впоследствии министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу отдал приказ командующему так называемой "спецоперацией" в Украине Суровикину приступить к отводу войск за реку Днепр.
Напомним, 9 ноября в Херсонской области армия РФ взрывала 5 переправ.
Сообщается, что погиб заместитель гауляйтера Херсонской области Кирилл Стремоусов. Российские пропагандисты утверждают, что так называемый "замглавы Херсонской области" Стремоусов погиб в ДТП.
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