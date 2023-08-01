"Добро пожаловать в Мордор": украинские защитники о боях за Старомайорское и бессмысленную мотивацию оккупантов

Украинские защитники 27 июля выбили кафиров из населенного пункта Старомайорское, однако россияне не оставляют попыток вернуть утраченные позиции.

Об этом пишет CNN.

Четыре дороги Старомайорского выглядят почти полностью стертыми на снимках из беспилотника. Это крошечная деревня, но символизм Старомайорского значительно превосходит его размер.

Его судьба является большей проблемой для Украины, которая продвигается вперед. После упорных боев за украинские позиции почти не осталось стены, с которой наши войска могли бы защищать отвоеванную территорию, что делает их трудно заработанный прогресс уязвимым для тупой артиллерии со стороны России.

Именно это произошло 31 июля, когда постоянные обстрелы, по сообщениям, засыпали развалины села. В какой-то момент россияне даже заявили, что выбили украинские войска из села, но официальный Киев это категорически отрицал.

Для войск, воевавших за Старомайорское, состоявших из украинских сил территориальной обороны "Арей" из Кривого Рога и 35-й бригады морской пехоты, это сражение было последним из многих, где изнурительные потери омрачали каждые 100 метров отвоеванных позиций.

Боец с позывным "Кривбасс" спешил к фронту, описывая главную опасность десятидневного штурма Старомайорского, в конце которого русские войска неожиданно скрылись из руин.

“Когда ты штурмуешь под вражеским обстрелом, тебе негде спрятаться. Это тяжелее всего», — сказал «Кривбасс» о разрушенной деревне.

По его словам, россияне дважды пытались отвоевать село небольшими группами войск с момента его падения на прошлой неделе.

Позиция Украины осложняется тем, что российские войска находятся на восточном берегу реки и могут использовать ее естественную границу, откуда они могут вести артиллерийский огонь. Эти последние достижения остаются небольшими по масштабам, но они произошли после того, как официальные представители Пентагона предположили, что Украина активизировала свое многомесячное контрнаступление и, наконец, вовлекает в бой резервы.

Военные в прифронтовых селах рассказали CNN, что надежды на ускорение темпов продвижения вперед большие, но они были приглушены очень реальной угрозой российской авиации и истощением украинских сил.

"Добро пожаловать в Мордор"

Кривбасс прошелся развалинами Нескучного — большего города, освобожденного Украиной несколькими неделями ранее, и рассказал о упорстве и коварстве российских войск, с которыми ему пришлось там воевать.

В преддверии штурма Украина оценивала, что город защищали только 20 россиян. Но в разных подвалах прятались еще 200, даже не выходивших в туалет, очевидно, используя пластиковые бутылки под землей, чтобы не попасть в поле зрения украинских беспилотников.

Украина считала, что ее силы в количестве 70 человек преобладают, но встретила сильнее сопротивление, чем ожидала.

Ожесточенное сражение за Нескучное закончилось, по словам Кривбасса, в школьном коридоре, где российские десантники совершили свой последний бой перед бегством. Он указывает на мусор, которым был завален пол школы, и на ужасные условия, в которых, как оказалось, жили оккупанты, прежде чем поджечь здание перед боем.

Граффити на стенах не менее мрачны: "Любви нет", "Бог за Россию", "Добро пожаловать в Мордор".

Это нигилизм, который только усугубляет ключевой вопрос, стоящий перед украинскими защитниками: почему российские войска так упорно борются за эти крошечные населенные пункты? Чем дальше они продвигаются вглубь оккупированной территории, тем более ожесточенной становится борьба.

Тот факт, что российские войска так упорно борются за каждый населенный пункт, подвергает сомнению утверждение о том, что оборонная линия России является ожесточенной, но тонкой.

"Я надеюсь, что когда мы пройдем их последнюю линию обороны, они начнут убегать", — сказал Кривбасс. — Пока они все еще чувствуют, что за ними что-то стоит.

Недавнее развертывание украинских резервов и разговоры о новой фазе контрнаступления пока могут только поднять боевой дух.

"Мы чувствуем поддержку, но мы очень и очень устали", — прокомментировал Кривбасс.

"Я не понимаю их мотивации"

Жестокая настойчивость российской тактики остается непоколебимой.

Другой украинский военнослужащий Сергей отметил: “Их тактика не изменилась. Они выставляют узников Шторма Z вперед без связи. Они стоят насмерть. Я не понимаю их мотивацию. За что они сражаются”.

По его словам, такие волны атак плохо экипированных новобранцев из российских тюрем, которых часто называют пушечным мясом, используются для выявления украинских огневых позиций, чтобы более подготовленные российские солдаты могли вступить с ними в бой.

Сергей добавил: Они стоят до смерти. Я не понимаю их мотивацию. Или за что они воюют”.

Его бойцы показали небольшую русскую брошюру под названием "Почему мы воюем", найденную на восторженных российских позициях, содержащую искаженный рассказ о причинах вторжения, утверждая, что на Россию напали, и ей не осталось иного выбора, кроме как защищаться.

Другой участник увольнения Старомайорского с позывным "Рева" носил с собой восторженный современный российский автомат АК-12, когда рассказывал об очевидном применении россиянами ядовитых газов на передовой.

“Была хаотическая [русская] стрельба, чтобы выяснить, где мы находимся. Затем газ. Вы его не ощущаете. Он медленно двигается у земли. Я собирал рюкзак, когда почувствовал изжогу в горле и носе», — вспоминает он.

Молодой военный сапер с позывным "Вольт" рассказал, что нашедшие он противотанковые мины были установлены с гранатой под ними, поэтому граната взорвалась бы, если бы большую мину переместили, повлекши двойной взрыв. Его объяснение было прервано громким выходным ракетным огнем.

Украинские защитники ускорили темп и двигаются вперед. Ее войска просто не знают, сколько еще будет продолжаться эта упорная борьба.

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