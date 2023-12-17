"Добро пожаловать в Украину": ВСУ устроили файер-шоу для оккупантов (видео)

Еще две боевые машины вражеской пехоты вместе с живой силой противника остались на "кладбище надежд" российских оккупантов.

Крах наступления вражеских БМП повлекла за собой 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого. ВСУ устроили фейерверк для оккупантов, подведя две единицы техники точными ударами.

Об этом свидетельствует видео Стратком ВСУ.

"Зимние приключения оккупантов закончились великолепным фейерверком в исполнении 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого", — утверждают ВСУ.

Две боевые машины пехоты пополнили перечень похороненных на кладбище техники россиян в Украине.

Напомним, кафиры опрокидывают резервы на Купянск. Враг стремится снова захватить город. Захватчики опрокидывают на это направление фронта резервы штурмовых батальонов.

Между тем в попытках захватить Авдеевку россияне продвигаются сверхмалыми группами и несут огромные потери. У врага больше военных ресурсов, чем в ВСУ, однако вопрос об уходе защитников от города не обсуждается

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