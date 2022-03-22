"Доброго вечора, ми з України": откуда взялась эта фраза, которая стала культовым приветствием

Также пользователи создали ряд мемов с этой фразой.

Фраза "Доброго вечора, ми з України" стала уже культовым приветствием для украинцев.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, откуда взялась эта фраза и действительно ли ее озвучил Притула.

Так, в октябре в 2021 году диджеи из Кременчуга ProBass (Артем Ткаченко) и Hardi (Максим Мокренко) выпустили трек "Добрий вечір". Его они написали гораздо раньше.

Композиция полюбилась юзерам в TikTok. Так, пользователи сняли уже более 319 тысяч роликов под этот трек. А во время войны, которую Путин начал 24 февраля, трек и фраза приобрели безумную популярность. В частности, именно так приветствует в своих видеообращениях глава Николаевской ОГА Виталий Ким, министр обороны Резников, а бойцы Вооруженных сил Украины создали ряд мощных видеороликов.

Многие слушатели были убеждены, что голос в записи – Сергея Притулы. Артем Ткаченко опроверг это в интервью телеканалу "ИРТ Полтава".

"Это не так. Просто с YouTube списали эту фразу", – отметил музыкант.

Интересно, что недавно авторы трека DJ ProBass (Артем Ткаченко) и DJ Hardi (Максим Мокренко) получили награды в Кременчуге. На сессии городского совета мэр Виталий Малецкий вручил им награды "За заслуги перед городом".

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