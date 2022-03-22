"Доброго вечора, ми з України": откуда взялась эта фраза, которая стала культовым приветствием

Также пользователи создали ряд мемов с этой фразой.
Фраза "Доброго вечора, ми з України" стала уже культовым приветствием для украинцев.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, откуда взялась эта фраза и действительно ли ее озвучил Притула.
Так, в октябре в 2021 году диджеи из Кременчуга ProBass (Артем Ткаченко) и Hardi (Максим Мокренко) выпустили трек "Добрий вечір". Его они написали гораздо раньше.
Композиция полюбилась юзерам в TikTok. Так, пользователи сняли уже более 319 тысяч роликов под этот трек. А во время войны, которую Путин начал 24 февраля, трек и фраза приобрели безумную популярность. В частности, именно так приветствует в своих видеообращениях глава Николаевской ОГА Виталий Ким, министр обороны Резников, а бойцы Вооруженных сил Украины создали ряд мощных видеороликов.
@rohanros # ссу #army #ukraine #army ♬ Добрый вечер — Where Are You From — PROBASS ∆ HARDI
Сейчас трек прослушали на YouTube около 3 млн раз.
В комментариях пользователи пишут следующее:
- Заряжающий и объединяющий трек
- Очень крутой трек! Слушаю ваше творчество на тренировках уже неделю
- Очень радует тот факт, что украинский саунд выходит на совсем другой уровень. Невозможно перестать слушать этот шедевр
- Это уже стало вторым гимном Украины, Слава Украине!
Также пользователи создают мемы с фразой "Доброго вечора, ми з України".
Многие слушатели были убеждены, что голос в записи – Сергея Притулы. Артем Ткаченко опроверг это в интервью телеканалу "ИРТ Полтава".
"Это не так. Просто с YouTube списали эту фразу", – отметил музыкант.
Интересно, что недавно авторы трека DJ ProBass (Артем Ткаченко) и DJ Hardi (Максим Мокренко) получили награды в Кременчуге. На сессии городского совета мэр Виталий Малецкий вручил им награды "За заслуги перед городом".
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