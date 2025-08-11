"Доброполье упадет быстрее, чем Покровск": DeepState и Стерненко о прорыве фронта на Донетчине

Карта DeepState, где показано наступление россиян / © Deepstatemap

Российские оккупанты фактически прорвали фронт в направлении Доброполья и продвигались вблизи Кучеревого Яра и Золотого Колодца.

Об этом пишут аналитический проект DeepState и волонтер Сергей Стерненко.

По словам Стерненко, враг совершил прорыв фронта на 10 км неподалеку от Доброполья.

«Трасса Доброполье-Краматорск перерезана и находится под контролем россиян в районе населенного пункта Нововодяное. Ситуация критическая», — предупредил он.

В DeepState уточнили, что благодаря преобладающему количеству пехоты россияне совершили продвижение в населенные пункты Кучеров Яр и Золотой Колодец, где проводят накопления для дальнейшего развития успеха. На отрезке своего пути оккупанты пытаются устанавливать свои позиции, закрепляться на местности. Также из Кучеревого Яра по посадкам россияне пролезли в населенный пункт Веселое и проводят накопления и там.

© Deepstatemap

«Одновременно с этим враг не останавливается на достигнутом и продолжает развивать свой успех в направлении трассы Доброполье-Краматорск, фиксируясь в районе Нововодяного и Петровки. К сожалению, враг прощупал слабые места для дальнейшего движения, которыми и будет пользоваться, чтобы предпринять подобные попытки», — пишет DeepState.

Канал предупреждает, что обстановка на этом направлении складывается хаотично, ведь «враг, найдя пробелы в обороне, просачивается в глубину, пытается быстро закрепляться, накапливаться для дальнейшего продвижения».

«Некоторые лица в командовании определенной бригады либо не понимают всю глубину проблемы, либо представляют ситуацию как „контролируемую“, в которой „всех убили, всех остановили“. Однако с этим не согласны сами военные, которые там держат оборону и пытаются понять, что происходит», — предупредили «дип-стейты».

В канале отмечают, что район Золотого Колодца, Шахового и других населенных пунктов в этих окрестностях является местностью постройки новых, тяжелых инженерно-фортификационных сооружений с качественными инженерными заграждениями и самое главное — качественно построенными позициями по типу ВОП, РОП, которые враг спокойно обходит, а в дальнейшем займет.

По словам военных, если враг займет эти позиции, выбить их будет практически невозможно.

«С таким развитием событий, если оно не изменится, мы можем натолкнуться на момент, что Доброполье падет быстрее, чем Покровск«, — предупредили в DeepState.

Официального комментария Генштаба, главкома ВСУ или Минобороны по поводу этой ситуации на момент публикации новости пока не было.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области приступили к принудительной эвакуации семей с детьми из города Доброполье и еще нескольких населенных пунктов.