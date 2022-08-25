"Добровольческие батальоны" в России: в ISW рассказали о новых вражеских отрядах

Россия продолжает формировать новые "добровольческие отряды" для войны в Украине.
Американские аналитики Института изучения войны считают, что, вероятно, большинство российских так называемых "батальонов" будут иметь размер усиленных рот.
Об этом говорится в отчете ISW.
Отмечается, что эти враждебные специальные формирования не описываются как батальонно-тактические группы и не структурированы как БТГ. Более того, "батальоны" не имеют ничего общего с условной боевой мощью батальонно-тактических групп, ворвавшихся в Украину 24 февраля.
"Непонятно, как они будут использоваться на поле боя, если не собираются друг с другом или с остатками уже развернутых БТГ", — подчеркивают специалисты ISW.
В Институте изучения войны также сообщают, что после ряда сообщений в ОМП о формировании "Собянского полка" в Москве вербовку прикрыли. "Вероятно, чтобы избежать критики", — подытожили эксперты Института.
Как сообщалось, в регионах РФ начали формировать так называемые "добровольческие батальоны". Министерство обороны РФ, вероятно, использует лидеров иммигрантских и этнических организаций для формирования именно таких подразделений. Их будут привлекать "для поддержки российских войск в Украине".
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