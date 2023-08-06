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Добровольцы полка Калиновского ответили, были ли пуски ракет из Беларуси по Украине

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Добровольцы полка Калиновского ответили, были ли пуски ракет из Беларуси по Украине

Добровольцы полка Калиновского прокомментировали пуски ракет из Белоруссии по Украине. / Фото: Associated Press

Добровольцы в очередной раз подчеркнули, что Беларусь находится под военной оккупацией России.

Белорусские добровольцы из полка имени Кастуся Калиновского не подтвердили информацию о запуске ракет с территории Беларуси по Украине во время массированной атаки 5 августа. Там подчеркнули, что это провокация России с целью втянуть Беларусь в войну.

Официальное заявление опубликовали в Telegram-канале полка.

"Сегодня в сети распространялась информация о том, что с территории Беларуси был нанесен ракетный удар по территории Украины. Официально заявляю, согласно нашей информации, никаких атак со стороны Беларуси не происходило. Это очередная попытка России втянуть режим Лукашенко в полномасштабную войну", – отметил представитель полка.

Они также призвали белорусских военных не выполнять преступные приказы и не умирать из-за прихотей "сумасшедшего диктатора".

"Беларусь находится под военной оккупацией России. А Путин проигрывает в войне. В войне, которую сам же и начал. Манипулируя страхом белорусского диктатора, он в очередной раз пытается сделать белорусов соучастниками преступлений против человечности. Я обращаюсь ко всем белорусам, в том числе и к белорусским военным. Не выполняйте преступные приказы, которые Лукашенко спускает Кремль. Не отдавайте жизнь за власть сумасшедшего диктатора и не дайте себя обмануть", – призвали добровольцы из Беларуси.

Напомним, воздушные силы Украины сообщили, что Россия 5 августа осуществила запуск ракет с территории Беларуси. Юрий Игнат рассказал, что это могли быть как "Кинжалы", пролетавшие через Беларусь, так и баллистические ракеты. Пока эта информация окончательно не подтверждена и проверяется.

В ГУР отметили, что Россия могла имитировать пуски ракет с территории Белоруссии с целью провокации.

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Дата публикации
Просмотры
4596
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