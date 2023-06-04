Добровольцы РФ обратились к губернатору Белгородщины: вместо него ответил Пригожин

Пригожин снова заявил о желании лично встретиться с президентом Зеленским.

Командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Никитин (настоящая фамилия Капустин — Ред.) обратился к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову с предложением, чтобы чиновник лично забрал пленных российских оккупантов.

Однако вместо Гладкова добровольцам ответил владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Пригожин отметил, что готов вместо Гладкова прислать одного из своих высокопоставленных заместителей. Также лидер "Вагнера" снова заявил о желании лично встретиться с президентом Зеленским.

"Денис, если никто не приедет в определенное место за пленными, готов прислать одного из своих высокопоставленных заместителей для того, чтобы их забрать. Если приедет на это место Владимир Александрович Зеленский, готов прибыть сам", — сказал Пригожин.

Отметим, что это не первый раз главарь ЧВК "Вагнер" просит встречи с президентом Зеленским. В феврале этого года он предложил главе государства "дуэль в небе".

Напомним, сегодня, 4 июня, российские добровольцы заявили о том, что они заходят в пригород Шебекино в Белгородской области РФ. В подтверждение Легион "Свобода России" показал новые видео боев с армией РФ на территории Белгородской области вблизи Шебекино.

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