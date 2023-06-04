Добровольцы РФ предложили губернатору Белгородщины встретиться и "поговорить без оружия" — видео

Командир "Российского добровольческого корпуса" Денис Капустин и представитель "Легиона Свобода России" в воскресенье, 4 июня, записали обращение к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову — они предлагают ему встретиться, поговорить и забрать двух пленных армии РФ.

Об этом говорится в совместном видеообращении, размещенном в официальном Telegram-канале "легионеров".

Видео было записано в больничной палате, где один из пленных был на операционном столе.

"Сегодня великий православный праздник – Троица. И я предлагаю вам обменять этих двух пленных на несколько минут общения с вами, в храме. Без оружия, без солдат. Если вы сегодня до 17:00 явитесь в храм в Новой Таволжанке, мы, как жест доброй воли, обменяем этих двух пленных просто на возможность пообщаться с вами о судьбе России, ненужной кровопролитной войне, которая ведется уже полтора года, а теперь она ведется и на территории вашей Белгородской области. До встречи!", — сказал в обращении Капустин.

Напомним, российские добровольцы 4 июня заявили о том, что они заходят в пригород Шебекино в Белгородской области России.

Командиры РДК и "Легиона Свобода России" обратились к губернатору Белгородской области РФ и предложили встречу

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