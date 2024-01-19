Доброволец высказался об "уставших от войны" и "не рожденных" для нее

По словам защитника, досадно, что на втором году полномасштабной войны становится все больше заявлений и упреков об "устали от войны", "когда уже победа?", а действий ради победы над врагом становится все меньше.

Война – это испытание для всей страны и каждый переживает его по-своему. Но важно, чтобы граждане не забывали, что военные каждый день рискуют своей жизнью ради мира и безопасности Украины.

Об этом украинский доброволец, командир Роты ударных беспилотных авиационных комплексов Дмитрий Алексеенко рассказал в интервью "РБК-Украина".

Защитник рассказал о своем отношении к сетованиям гражданских, "уставших от войны".

"Отношение к уставшим от войны гражданским – это сложно. Важно понимать, что война – это испытание для всей страны, и каждый переживает это по-своему. Потому что этот вопрос разделяет нас на две реальности. В основном такие вопросы возникают у "ждунов победы", которые заранее купили вышиванки и ждут, когда их достать из шкафа и одеть для празднования победы. А также у них возникает вопрос "почему вы еще не победили?" — рассказал Алексеенко.

Он иронически отметил, что, "видимо, трудно жить в гражданском мире, посещать развлекательные заведения, ходить по ресторанам и торговым центрам, заниматься в тренажерных залах, спать в теплых домах и комфортных кроватях, принимать душ, когда захочешь, а не когда есть возможность".

"Вы от этого устали?!" – подчеркнул боец.

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Он добавил, что такие высказывания звучат от тех, кто называет себя "не рожденными для войны".

"А мы рождены?! Действительно, в роддоме нам сразу вешали бирку "рожденный для войны"… Я уверен, что это триггер для многих. И со мной согласится большинство военнослужащих", – отметил командир Роты УБпАК.

Защитник добавил, что ему досадно, что на втором году полномасштабной войны становится все больше заявлений и нареканий об "устали от войны", "когда уже победа?", "чем я там помогу, я лучше скину 100 гривен доната и запишу себя в часть поддержки экономического фронта". В то же время действий по победе над врагом становится все меньше.

"Но также важно, чтобы гражданские не забывали о том, что военные ежедневно рискуют своей жизнью ради мира и безопасности страны", – отметил Алексеенко.

Напомним, ранее к украинцам, считающим себя "не созданными для войны", обратился сержант ВСУ Михаил Макарук. Он подчеркнул, что без мобилизации Украина не выживет.

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