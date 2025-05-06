Доброволец из Британии шокировал, почему его подразделение поклялось не сдаваться в плен РФ

Британский доброволец Мейсер Гиффорд

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Британский доброволец Мейсер Гиффорд, воевавший за Украину, рассказал, что у вооруженных сил России такая репутация жестокости, что его подразделение договорилось: лучше погибнуть, чем попасть в плен.

Об этом пишет Business Insider.

Гиффорд (псевдоним британца Гарри Роу) — ветеран украинской армии, ранее воевавший добровольцем в Сирии. Сражаясь за Украину, британец участвовал в боях в ключевых точках — в частности, в Херсоне и Лимане.

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Он поделился реалиями войны с Россией и сложными решениями, которые приходилось принимать его подразделению. Гиффорд отметил, что российские войска — это «чрезвычайно опасные, часто фанатические или отчаянные люди, которые пытали бы и убили тебя, если бы поймали».

«Россия опустилась до каждой глубины низости, которую только можно вообразить», — добавил доброволец.

Именно поэтому его подразделение заключило соглашение: «Никто в подразделении не имел права попасть в плен живым». Подразделение даже выгнало одного бойца, который попытался сдаться во время боя.

Гиффорд признает, что все войны являются насильственными, но он все равно был «искренне шокирован» тем, что увидел в боях с Россией.

Российская армия действует, как ИГИЛ

По мнению британского добровольца, многие жестокие тактики российские войска переняли в Сирии. Именно ИГИЛ, по словам Гиффорда, стал образцом для действий российских оккупантов в Украине. Ветеран отметил, что уровень и масштаб жестокости россиян по отношению к мирным жителям «напоминал те же методы, которые применяло «Исламское государство».

Гиффорд поделился воспоминаниями о том, как в Сирии находил клетки, средства для пыток и матрасы с цепями рядом — все для удержания женщин в плену в районах, контролируемых ИГИЛ.

«Я думал, что ИГИЛ — это крайность, что-то уникальное», — сказал британец, но, по его мнению, «многие из их жестоких практик были заимствованы Россией — преимущественно, думаю, потому, что они оказались эффективными в Сирии».

Доброволец оценил российскую военную машину

Гиффорд описал российскую военную машину как «огромную и очень опасную». По его словам, несмотря на масштаб российской армии, ее силы были «уничтожены» в Украине.

Подход России к войне базируется на массовости и так называемых «мясных волнах», когда потери среди живой силы не имеют значения.

Ветеран отметил, что «настоящая разница» между Украиной и Россией состоит в том, как они ценят жизнь: «Украинцы воюют за свою жизнь. Россия — просто за новые территории. И в этом вся разница».

Гиффорд также акцентировал, что союзники Украины должны прекратить воспринимать войну как «конфликт где-то на краю Европы», ведь для президента РФ Владимира Путина она имеет гораздо более глубокий смысл. По мнению британского добровольца, для главы Кремля это «война на уничтожение», в глазах Путина — это «война, которая должна завершить все войны».

Напомним, российская армия с первых дней полномасштабной войны против Украины совершает военные преступления и против военных, и против гражданских. Так, в марте стало известно, что в селе Казачья Локня на Курщине российские оккупанты расстреляли украинских военнопленных.

А в апреле в Сети появилось видео расстрела российскими захватчиками четырех украинских пленных неподалеку от села Пятихатки Запорожской области.

В апреле россияне вернули Украине тело журналистки Виктории Рощиной, погибшей во вражеском плену. В теле не было нескольких органов. У Украины есть доказательства того, что оккупанты применяли к журналистке пытки.