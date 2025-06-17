Доброволец из США пожаловался на "мясников" и "взяточников" в ВСУ: что ответили в его бригаде

Райан О'Лири / © TEXTY.org.ua

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59 отдельная штурмовая бригада беспилотных систем им. Якова Гандзюка отреагировала на резкое заявление ее бывшего бойца, американского добровольца Райана О’Лири

Об этом говорится в заявлении 59-й бригады.

Там отметили, что О’Лири был уволен со службы в 59 бригаде 8 февраля 2024 года. Согласно действующему законодательству, иностранцы имеют право расторгнуть контракт по собственному желанию.

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«Со времени увольнения он не участвует в жизни бригады, ее боевых операциях или внутренних процессах, и поэтому не владеет актуальной информацией о состоянии дел в подразделении и не может его комментировать», — говорится в сообщении.

59 бригада заверила, что продолжает выполнять боевые задания «в исключительно сложных условиях, сохраняя высокую эффективность и результативность». В пресс-службе похвастались, что в течение восьми месяцев их бригада входит в топ 10 рейтинга «дельта» по уничтожению врага.

Также там пожаловались, что распространение «необоснованных обвинений и дезинформации вредит моральному духу личного состава», а также оказывает негативное влияние на обороноспособность подразделения и страны.

Напомним, что американский доброволец Райан О’Лири пожаловался на некомпетентность украинских офицеров. Он заявил, что прекращает деятельность своего подразделения. Также О’Лири сказал, что украинцы «потеряли больше людей из-за некачественного командования, чем от действий России».

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