Добровольно согласился убивать украинцев: в Донецкой области задержали агента террориста Гиркина

В Донецкой области СБУ задержала двух российских агентов. Один из них добровольно согласился передавать информацию о передвижении ВСУ террористу Игорю Гиркину-Стрелкову.

Об этом сообщает СБУ.

Личный информатор Стрелкова вышел на террориста в социальной сети и добровольно захотел с ним сотрудничать. Он собирал информацию о передвижении военной техники и местах дислокации ВСУ в городе Славянске.

Фото: СБУ

"Установлено, что передачу закрытых сведений вражеский агент осуществлял по собственному аккаунту в виде меток на электронных картах с подробным описанием близлежащей местности", — говорится в сообщении.

Злоумышленник был задержан при передаче важных данных террористу Стрелкову.

Другим изменником оказался уроженец поселка Клебан-Бык. Его российские спецслужбы завербовали еще в начале войны России против Украины. Предатель должен был передавать оккупантам информацию о движении техники в Краматорском районе.

Фото: СБУ

"Следователи СБУ сообщили обоим злоумышленникам о подозрениях по ч.ч. 2, 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных соответственно в законы Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Другие резонансные задержания предателей

В Киевской области СБУ задержала бывшего главаря фейковой "ЛНР". Он был причастен к захвату здания СБУ в Луганске и воевал против Украины. Предатель решил скрываться от правосудия на подконтрольной Украине территории.

Сотрудники Службы безопасности Украины установили местонахождение и задержали жительницу города Снигиревка, которая присоединилась к оккупационной администрации государства-агрессора. Колаборантка занимала должность "председателя аппарата" в незаконном органе власти, созданном на временно оккупированной территории Снегиревского района.

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