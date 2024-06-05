Добровольного возмещения не будет: получит ли Украина замороженные активы РФ

Российские активы могут быть источником для восстановления Украины после войны

Долг России перед Украиной по репарациям уже превышает общую сумму замороженных активов Центрального банка РФ. Так, по состоянию на декабрь 2023 года стоимость ущерба, нанесенного Украине в результате войны, за исключением оккупированных территорий, оценивается по меньшей мере в $486 млрд.

Об этом говорится в материале Handelsblatt.

"Эта оценка охватывает лишь прямые физические убытки, причиненные жилью, транспорту, энергетике, коммерческому и промышленному секторам. Она не учитывает физические и психологические травмы, которые получили гражданские лица, пострадавшие от войны, многие из которых были вынуждены покинуть свои дома", - пишет издание.

Как отмечают обозреватели, несправедливо перекладывать бремя финансовой помощи, необходимой для возмещения ущерба жертвам российской агрессии, на плечи украинцев и международного сообщества, в то время как принадлежащие стране-агрессору $300 миллиардов остаются замороженными и фактически неприкосновенными. Россия обязана возместить все убытки, потери и ущерб, причиненный ее агрессией против Украины.

"Россия не выполнила международно-правовое обязательство воздерживаться от агрессии, и, будем откровенны, она не выполнит своего обязательства добровольно возместить ущерб", - говорится в материале.

Издание отмечает, что попытка повлиять на Россию путем замораживания ее государственных активов, чтобы заставить ее прекратить войну, не была эффективной. Через два года нет никаких признаков того, что эти замороженные резервы влияют на принятие диктатором Владимиром Путиным решений по войне. Главной целью России остается уничтожение Украины и ее независимости, и она тратит на это миллиарды долларов.

Поэтому идея о том, что арест этих активов повредит шансам на дипломатическое урегулирование, необоснованна, особенно ввиду того, что российское правительство открыто отвергло дипломатию в пользу силы.

"Конфискация активов РФ является правомерной – согласно установившейся норме международного права по контрмерам, неприкосновенность российских суверенных активов может быть отменена в ответ на вопиющие нарушения Россией международного права. Арестованные российские активы должны быть перепрофилированы для обеспечения неотложных потребностей Украины в преодолении постоянно растущего гуманитарного кризиса", - резюмирует издание.

Напомним, Украина может получить проценты от замороженных активов России.

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