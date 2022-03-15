Добровольные уплаты единого налога: Зеленский анонсировал послабление для бизнеса

Для всего бизнеса упраздняют проверки.

Кабмин принял пакет решений для поддержки экономики, чтобы бизнес в Украине работал.

О нововведениях сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Он отметил, что в стране начинается налоговая реформа. "Вместо НДС и налога на прибыль, даем ставку 2% от оборота и упрощенный учет. Для малого бизнеса, – а это первая и вторая группа ФЛП – ставим добровольную уплату единого налога. Можете, платите, не можете – нет вопросов". – отметил президент.

Кроме того, для всего бизнеса упраздняют проверки. "Второе – максимальная дерегуляция бизнеса. Отменяем все проверки для всех бизнесов. Чтобы все работали нормально, чтобы города оживали, чтобы везде, где нет боевых действий, продолжалась жизнь. Условие только одно – вы обеспечиваете нормально работу своего бизнеса в рамках закона Украины", — добавил он.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 19-ти дней войны. «Наши храбрые защитники продолжают наносить российским войскам сокрушительные потери. Уже скоро количество сбитых вертолётов России достигнет сотни единиц. Боевых самолетов они потеряли уже 80. Сотни танков, тысячи единиц другой техники. За 19 дней российская армия потеряла в Украине убитыми больше, чем за две кровавые и многолетние войны в Чечне». Обращение Владимира Зеленского по итогам 19-ти дней войны. Опубликовано Офис Президента Украины Понедельник, 14 марта 2022 г.

Президент отметил, что это только начальные два шага налоговой реформы, а дальше будет еще.