"Добрые дроны" СБУ второй раз за неделю поразили ключевой нефтетерминал РФ "Усть-Луга"
В результате сегодняшней атаки зафиксированы серьезные поражения и пожар.
Этой ночью дальнобойные беспилотники Центра спецопераций «Альфа» СБУ успешно отработали по инфраструктуре нефтяного терминала порта «Усть-Луга» в Ленинградской области РФ.
Об этом сообщили в СБУ.
«СБУ совместно с Силами обороны продолжает системную работу по снижению финансовых и логистических возможностей врага. Ведь все нефтяные объекты фактически являются частью российского ВПК и обеспечивают поступление в бюджет России средств, идущих на войну против Украины. Поэтому противодействующие этому спецоперации будут продолжаться и дальше. Россия заплатит высокую цену за свою агрессию», — отметил в. о. главы СБУ генерал-майор Евгений Хмара.
Порт Усть-Луга – один из крупнейших морских терминалов России на Балтийском море, через который осуществляется экспорт нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа. Он расположен в Ленинградской области РФ, вблизи границы с Эстонией.
Напомним, что СБУ уже четырежды за последнюю неделю успешно поразила нефтяную инфраструктуру врага на Балтийском море.
Ранее дроны Службы и Сил обороны устроили «бавовну» на еще одном важном экспортном нефтяном хабе России на Балтийском море — в порту «Приморск». В результате этих ударов зафиксированы пожары и поражения ряда цистерн.