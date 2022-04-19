Добрынин рассказал о самом страшном моменте за месяц службы в терробороне: "Наворачиваются слезы"

Добрынин рассказал о самом страшном моменте за месяц службы в терробороне: "Наворачиваются слезы"

Даша Квиткова же рассказала, как помогает в тылу.

Украинский ведущий и блогер Никита Добрынин еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину вступил в ряды терробороны, чтобы защищать страну от российских оккупантов.

Шоумен рассказал, что решил пойти служить, потому что должен, в первую очередь, защищать свою семью. Хотя жена Даша Квиткова отговаривала его, но он таки вступил в терроборону.

Никита Добрынин и Даша Квиткова / instagram.com/nikitadobrynin

"На второй день войны я уже стоял с автоматом. У жены были слезы, были просьбы быть дома, возле ребенка. И это тот момент, когда ты разрываешься между мыслями, что ты нужен семье, тебе нужно защищать жену и сына. Но ты понимаешь, что твоя защита нужна как раз с оружием в руках", — признался "Зірковому шляху" Добрынин.

Никита уже больше месяца служит в терробороне. За все это время самое тяжелое, что было для него - это события, которые произошли в Ирпене, Буче и Гостомеле.

Никита Добрынин / instagram.com/nikitadobrynin

"Я думаю, что это Ирпень, Буча и Гостомель. Какие бы сильные мужчины, даже воины не были бы, но все равно, когда ты видишь эти кадры, или когда ты видишь это перед собой – просто наворачиваются слезы. Это для меня было самое страшное, самое болезненное", — рассказал ведущий.

Также ведущему было тяжело отдавать себе отчет в том, что мимо его дома пролетали истребители, а там тогда находились его маленький сын и жена.

Никита Добрынин, Даша Квиткова и их сын / instagram.com/nikitadobrynin

"Трудно было, когда ты находишься на посту, слышать и знать, что где-то мимо твоего дома пролетают истребители или срабатывает ПВО", — поделился шоумен.

Впрочем, жена Добрынина находится в безопасном месте. Но Даша не сидит, сложа руки. Она помогает в тылу.

"Мы помогаем финансово, помогаем волонтерам с едой, с одеждой для детей", — отметила Квиткова.

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