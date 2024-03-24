Добыча поймала хищника: дроны уничтожили дорогой ЗРК оккупантов "Стрела-10" – видео

ЗРК "Стрела-10" охотится за украинскими беспилотниками.

Воины 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) обнаружили в Запорожской области дорогой российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", который уничтожили двумя FPV-дронами.

Видео опубликовал Telegram-канал "Мысягин".

Именно с помощью ЗРК "Стрела-10" солдаты оккупационной армии РФ охотятся за украинскими беспилотниками.

Напомним, оккупант подтвердил поражение кораблей "Ямал" и "Азов" (аудио).

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