Добыча поймала хищника: дроны уничтожили дорогой ЗРК оккупантов "Стрела-10" – видео

ЗРК "Стрела-10" охотится за украинскими беспилотниками.
Воины 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) обнаружили в Запорожской области дорогой российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", который уничтожили двумя FPV-дронами.
Видео опубликовал Telegram-канал "Мысягин".
Именно с помощью ЗРК "Стрела-10" солдаты оккупационной армии РФ охотятся за украинскими беспилотниками.
Напомним, оккупант подтвердил поражение кораблей "Ямал" и "Азов" (аудио).
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