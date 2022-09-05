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Добывали гранит и финансировали оккупантов: СБУ наложила арест на активы предприятия семьи предателя Сальдо

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Добывали гранит и финансировали оккупантов: СБУ наложила арест на активы предприятия семьи предателя Сальдо

Служба безопасности Украины арестовала активы компании, подконтрольной предателю Сальдо из временно оккупированной Херсонщины.

В Украине СБУ наложила арест на активы предприятия, конечным бенефициаром которого является семья экс-нардепа-предателя и гауляйтера временно оккупированной Херсонщины Владимира Сальдо.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, компания, конечным бенефициаром которой является Сальдо, связана с добычей и обработкой гранита. Прибыль от ее деятельности Сальдо направлял на финансирование действий, направленных на изменение границ территории Украины, а также на ведение войны против нашего государства.

“Решается вопрос передачи арестованных активов в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений”, — подчеркнули в СБУ.

© Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины
©

Напомним, что в Запорожской области уничтожен склад бюллетеней для псевдо-референдума и база ФСБ.

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