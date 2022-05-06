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Дочь Кузьмы Скрябина выставила на аукцион личную вещь музыканта, чтобы помочь ВСУ

Дочь Кузьмы Скрябина выставила на аукцион личную вещь музыканта, чтобы помочь ВСУ

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Дочь Кузьмы Скрябина выставила на аукцион личную вещь музыканта, чтобы помочь ВСУ

instagram.com/kuzmenko_barbara

Дочь украинского музыканта, лидера группы "Скрябин" Андрея "Кузьмы" Кузьменко – Барбара – выставила на аукцион личную вещь легендарного артиста.

На благотворительный аукцион она передала футболку звезды с надписью Georgia. В ней Кузьма, в частности, выступал на фестивале "Файне місто" в 2014 году. Тогда певец со сцены послал Путина.

Об этом Барбара сообщила на своей странице в Instagram.

© instagram.com/kuzmenko_barbara
instagram.com/kuzmenko_barbara

"Друзья, мы с семьей решили передать на аукцион футболку моего отца. В ней он зажигал концерты еще в далеком 2014 году. Собранные средства пойдут в поддержку ВСУ и медикаменты для нуждающихся", — отметила дочь покойного артиста.

© instagram.com/kuzmenko_barbara
instagram.com/kuzmenko_barbara

Со своей стороны организаторы аукциона сообщили, что деньги пойдут на авто для ВСУ и в Благотворительный фонд им. Кузьмы Скрябина, занимающегося закупкой медикаментов и медицинского оборудования для нужд военных и гражданского населения.

Стартовая цена лота составляет 2000 гривен, а минимальный шаг – 500 грн. Аукцион продлится до 7 мая.

Напомним, недавно репер и продюсер Потап вспомнил слова покойного музыканта Кузьмы Скрябина о войне в Украине. На своей странице в Instagram ПТП разместил архивное интервью Андрея Кузьменко, где легендарный певец говорит о боевых действиях на востоке и власти.

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