Дочь осталась без матери: в Гостомеле будут прощаться с погибшей под Бахмутом Татьяной Фесенко с позывным Мурка (фото)

В находившуюся в окопе женщину попал снаряд. В это время ее муж получил контузию, однако дополз до любимой и 2,5 км нес ее вместе с кумовьями в пункт эвакуации.

В Гостомеле под Киевом будут прощаться с погибшей под Бахмутом Татьяной Фесенко с позывным "Мурка".

Защитница служила вместе с мужем, который написал, что его жена стала ангелом. Вместе с тем он вспомнил об их общей дочери, которая теперь будет воспитываться без матери.

О гибели военной сообщила волонтер Юлия Кухова, а о прощании — Влад Логвиненко, передает Big Kyiv.

Известно, что Татьяна Фесенко с позывным "Мурка" погибла 5 марта на войне с российскими оккупантами под Бахмутом. В находившуюся в окопе женщину попал снаряд. В это время ее муж получил контузию, однако дополз до любимой и 2,5 км нес ее вместе с кумовьями в пункт эвакуации.

Гостомельчанка ушла на фронт защищать Украину с первого дня войны, 24 февраля. Она добровольно воевала в разведывательном батальоне бок о бок со своим мужем.

Защитнице было 30 лет.

В 2014 году Татьяна познакомилась с будущим мужем, однако вскоре Владимир ушел на фронт добровольцем. После возвращения из АТО пара заключила брак и у них родилась дочь. Жили они в Мостищах Киевской области, а три года назад переехали в столицу.

24 февраля Татьяна и ее муж отправили своего ребенка с родным им человеком за границу и дали ему нотариальную доверенность на случай, если оба погибнут, чтобы он мог законно удочерить их 8-летнюю дочь.

"Я потерял свою красавицу, лучшую в мире жену и мать нашей дочери. Она стала ангелом, который будет смотреть на меня и нашу дочь, и всегда будет рядом в наших сердечках. Я обязательно встречусь с тобой, моя любимая Мурочка", – написал в соцсети Владимир.

Прощание с Героиней состоится 11 марта в Гостомеле на Аллее Славы в 14:00.

Напомним, 10 марта в Киеве прощались с легендарным воином Да Винчи.

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