Дочь Пескова пожаловалась на санкции США, потому что теперь не может путешествовать

Дочь Пескова пожаловалась на санкции США, потому что теперь не может путешествовать

24-летняя дочь кремлевского пресс-секретаря пожаловалась, что не может путешествовать.

Дочь пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова Елизавета пожаловалась, что из-за санкций США, которые ввели на российское руководство за агрессию против Украины, она теперь не может путешествовать. Наследница кремлевского пропагандиста назвали введенные против нее санкции "несправедливыми и необоснованными".

Об этом сообщает издание Business Insider.

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Елизавета Пескова говорит, что была ошеломлена санкциями и обвинением в том, что она развязывает войну. Дочь Пескова назвала себя якобы "гражданкой мира".

И в привычных традициях россиян начала утверждать, что не должна отвечать за вторжение России в Украину 24 февраля, потому что, по ее словам, она "не имеет никакого отношения к происходящему".

"Для меня это совершенно несправедливо и необоснованно. Я была очень удивлена, потому что странно вводить санкции в отношении человека, которому 24 года и который не имеет никакого отношения к ситуации. Я расстроена, потому что хочу путешествовать и люблю разные культуры. Я – гражданка мира, и не могу с этим ничего поделать", – высказалась дочь кремлевского пропагандиста.

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