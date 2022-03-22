Дочь актера-путиниста Машкова осудила отца и призвала россиян остановить войну

Дочь артиста живет в США.

Дочь известного российского актера, который поддерживает политику Путина, Владимира Машкова – Мария – осудила отца.

В частности, Владимир Машков публично поддерживает войну в Украине, которую развязал Путин. Вместе с тем он пытается свои взгляды навязать дочери, которая живет в США и поддерживает украинцев. Он звонил по телефону Марии, призвал ее немедленно вернуться в РФ и извиниться перед россиянами. Маша, которая снималась в "Крепостной", осудила отца за то, что он поддерживает войну в Украине.

"Это просто немыслимо и сюрреалистично. То, что так много россиян, вместе с ними и мой папа, считают, что насилие хоть как-то оправдано. У меня из-за этого просто разбивается сердце", — сказала актриса в интервью CNN.

Вместе с тем, артистка призвала россиян остановить войну.

"Я понимаю, что мне говорить легко, меня не заберут автозаком, максимум объявят предателем и врагом народа. Нас много, мы обязательно справимся, мы сможем остановить эту ужасную, несправедливую войну, которую начал наш президент. Остановите войну, отца", – рассказала актриса.

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