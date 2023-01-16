Дочь рассказала о судьбе своих родителей, которые в момент ракетного удара по Днепру были дома

Родители молодой днепрянки Сабины Дорош, которая три месяца назад родила ребенка, к счастью, живы, но получили значительные ранения.

Жительница Днепра Сабина Дорош сообщила о судьбе своих родителей, которые в момент ракетного удара по девятиэтажке были дома.

Молодая женщина, которая три месяца назад родила ребенка, рассказала, что ее родители, к счастью, живы, но получили ранения.

Об этом Сабина сообщила в Instsgram.

"Папа до сих пор в реанимации после попадания ракеты в дом в Днепре, где расположена его квартира. Ситуация тяжелая, даже потеряв все, он не перестает улыбаться и верит в светлое будущее", — написала женщина.

Маму Сабины уже перевели из реанимации в обычную палату, но ее состояние остается тяжелым.

Российский ракетный удар по многоэтажке в Днепре

14 января Россия обстреляла Днепр. Вражеская ракета Х-22 попала в девятиэтажку, разрушив целую секцию дома и убив не менее 40 человек. Поисковая операция продолжается.

ТСН.ua собрал имеющуюся информацию о жертвах российского ракетного удара.

По состоянию на 16:00 16 января от российского ракетного удара по жилой многоэтажке в Днепре погибли 40 человек, среди них – 3 ребенка. Еще 76 человек травмированы, из них 14 – дети.

Как сообщили в ГСЧС Украины, получено 46 сообщений о без вести пропавших, из которых пребывание 17 человек установлено, судьба 29 человек еще выясняется.

Были спасены 39 человек, из них 6 детей.

СБУ установила фамилии российских летчиков, причастных к ракетному удару по Днепру.

После попадания ракеты в многоэтажку в Днепре стражи порядка обнаружили подозрительных прохожих, которые, по предварительной информации, незадолго до трагедии фотографировали один из объектов энергетической инфраструктуры. По неофициальным данным, речь идет о подростках, которые могли быть участниками интернет-игры, созданной россиянами с целью выявления именно таких объектов.

39 спасенных: из-под завалов в Днепре не теряют надежды достать живых людей

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