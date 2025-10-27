- Дата публикации
Дочь спецпредставителя США высмеяла "оборону Кремля" (фото)
Дочь спецпредставителя США по Украине Меган Моббс высмеяла фото российской мобильной огневой группы возле Кремля.
Дочь спецпредставителя США по Украине Кита Келлога — Меган Моббс — высмеяла фотографию, на которой российская мобильная огневая группа якобы охраняет Кремль.
Свою реакцию она опубликовала в соцсети X в понедельник, 27 октября.
"Постойте. Меня уверяли, что Россия - это сверхдержава. "Киев за три дня" превратился в двух чуваков, защищающих Москву. Позор", - написала Моббс.
Фото, о котором идет речь, накануне – 26 октября – распространили кремлевские паблики. На нем видны двое вооруженных мужчин рядом с автомобилем возле Кремля, которых представили как мобильную огневую группу. Изображение быстро разошлось по сети, вызвав волну иронических комментариев и шуток о “сверхдержаве, которую охраняют два человека”.
Ранее OSINT-аналитики обнаружили резкий рост количества позиций средств противовоздушной обороны вокруг российской столицы. За последние два месяца появилась не менее 21 новой позиции в радиусе до 50 км от Москвы.
Также напомним, что вечером в воскресенье, 26 октября, столицу Российской Федерации атаковали беспилотники. Очевидцы сообщают о появившемся над Москвой столбе дыма.