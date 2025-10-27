Дочь спецпредставителя США высмеяла "оборону Кремля" (фото)

Мобильная огневая группа / © из соцсетей

Дочь спецпредставителя США по Украине Кита Келлога — Меган Моббс — высмеяла фотографию, на которой российская мобильная огневая группа якобы охраняет Кремль.

Свою реакцию она опубликовала в соцсети X в понедельник, 27 октября.

"Постойте. Меня уверяли, что Россия - это сверхдержава. "Киев за три дня" превратился в двух чуваков, защищающих Москву. Позор", - написала Моббс.

Фото, о котором идет речь, накануне – 26 октября – распространили кремлевские паблики. На нем видны двое вооруженных мужчин рядом с автомобилем возле Кремля, которых представили как мобильную огневую группу. Изображение быстро разошлось по сети, вызвав волну иронических комментариев и шуток о “сверхдержаве, которую охраняют два человека”.

Ранее OSINT-аналитики обнаружили резкий рост количества позиций средств противовоздушной обороны вокруг российской столицы. За последние два месяца появилась не менее 21 новой позиции в радиусе до 50 км от Москвы.

Также напомним, что вечером в воскресенье, 26 октября, столицу Российской Федерации атаковали беспилотники. Очевидцы сообщают о появившемся над Москвой столбе дыма.