Татьяна вместе с дочерью Лизой попали под обстрел в Сумах / © Кордон.Медиа

Реклама

Жительница Сум Татьяна вместе с дочерью Лизой оказались в эпицентре взрыва, когда Россия 13 апреля нанесла удар баллистикой по центру города.

В тот день они собирались в гости к бабушке, рассказала женщина местному изданию «Кордон. Медіа«.

К удивлению Татьяны, дочь перед выходом попросила одеть крестик.

Реклама

«Когда одевались, то дочь говорит, надень мне крестик. Она не любит его носить, а в тот день говорит «надень». Я удивилась еще так», — рассказывает женщина.

Тогда они с Лизой пошли на остановку и сели в автобус, впоследствии оказавшийся в эпицентре взрыва в центре города.

Татьяна вспоминает, что когда зашли в транспорт, им уступил место мальчик. Это был Кирилл — тот самый школьник, который позже поможет открыть двери и спасти людей.

Мама с ребенком оказались в эпицентре взрыва в Сумах / © Кордон.Медиа

«Автобус был набит битком. Мы сидели на сиденьях у средней двери. Кто-то говорил, что слышал свист. Я услышала уже сам взрыв», — вспоминает женщина.

Она обернула всем своим телом дочь. Тогда, говорит, сыпались стекла, обломки, было много пыли.

«Люди после взрыва стали выходить. Я хотела встать, но чего-то не вышло. И я дальше сидела в том же положении, потому что думаю, может еще какие осколки будут лететь. Посмотрела на малышку — она открыла глаза, увидела, что я в крови и заплакала. Начала ее успокаивать», — говорит Татьяна.

Женщина боялась детонации, поэтому думала только о том, как поскорее выбраться из автобуса. Между тем, другие пассажиры начали выпрыгивать из окон и толпиться на выход к двери.

«Мне какая-то женщина подала руку, я вышла. Все внимание было приковано к дочери, но краем глаза я увидела, как лежали вокруг люди”, — говорит Татьяна.

Когда выбрались, то стали у дома. Там к ним стали подходить люди и спрашивать, чем помочь. Татьяна ждала мужа — тот долго ехал, потому что улица была заблокирована.

«К нам подошла журналистка и попросила сфотографировать. Когда я увидела, что это видео так разошлось… комментариев много писали. Мне так неудобно, ведь мы как-будто главные герои», — говорит Татьяна.

Они с дочерью получили незначительные ранения — порезы от стекла. Татьяна рассказывает, если раньше была максимально сосредоточена, то теперь эмоции зашкаливают:

«Я виню себя, что мы поехали в тревогу. Что сели именно на этот автобус… Малая отходит понемногу от пережитого, а я наоборот. Когда едем в машине, то у меня такое ощущение, что сейчас все повторится», — говорит женщина.

Напомним, 13 апреля в Сумах удар двух российских ракет унес жизни 35 человек. Еще около 130 пострадали.