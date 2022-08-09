Догоняют и просто расстреливают: как оккупанты расправляются с дезертирами (перехват разведки)

Оккупант в телефонном разговоре рассказывает, что их подразделение пыталось штурмовать украинские позиции, но ВСУ всех уничтожили.

Военная разведка перехватила разговор оккупанта домой, в котором захватчик рассказал о нищете своей армии, неумелости артиллеристов, бьющих по собственным позициям, и расстрелах бегущих с фронта людей.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Захватчик жалуется, что российская артиллерия настолько криворука, что накрывает собственные же позиции.

Оккупант : "Свои по нашим в**али, по нам. В 30 метрах "Градами положили". Какой-то дурак скорректировал "500 юг", а надо было "500 север".

Родственница : "Какие идиоты, вот носит же таких".

Мужчина рассказывает, что их подразделение пыталось штурмовать украинские позиции, но ВСУ всех уничтожили.

Оккупант : "И опять сегодня старые позиции штурмовали. Опять всех положили наших х*хлы. Хотели вернуть назад, всех положили, 200-е, 300-е. Захлебнулась атака. А атака была смешная, там пять человек атаковали сотню. Приказал замкомбата – большой б**дь п**ар".

Кроме того, российская армия просто не уносит своих раненых с поля боя.

Родственница: "А раненых как забирают"

Оккупант: "Самы выползнают. Выполз – выполз, нет – сдох. Так нам вчера по рации сказали: сами выходите. С каждым днем все хуже и хуже. Людей все меньше и меньше. БК меньше – раньше стреляли по 10-20, сейчас – 3-4. Мы по окопам сидим, от своих прячемся, а они смеются в полный рост. Потому что они знают, что русский баран не попадет. Хоть надеялся, что это российская армия, а оказалось на**алово.

Родственница: Армия красива только по телевизору.

Захватчик размышляет, что не сможет сбежать с позиций, ведь специальные подразделения просто расстреливают дезертиров.

Оккупант: "С позиций уйти будет сложно. Здесь еще ВБшники есть есть. Группа быстрого реагирования. То догоняют и просто расстреливают на. Потом говорят: безвести пропал".