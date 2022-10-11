"Договоренностей не будет, война будет завершена на поле боя" — военный эксперт

Война России против Украины будет завершена исключительно на поле боя и исключительно победой Украины.

Об этом рассказал военный эксперт Петр Черник в комментарии для АрмияInform.

"Россия терпит стратегическое поражение в украинско-российской войне. Она поняла, что выйти "с лицом" из этой войны уже не сможет, украинцев сломать невозможно. Украинские Вооруженные силы перехватили стратегическую инициативу по всей линии фронта и Россия прибегла к последнему и самому страшному поступку, какой только может быть – это наведение ракетного ужаса на всю инфраструктуру Украины, как таковую, достигли ли цели? Не достигла и не достигнет. Более 4 тыс. ракет, выпущенных по Украине (за все время – ред.), а сегодня 75 – не изменят наш дух к борьбе", – отметил эксперт.

Черник также подчеркнул, что в результате вчерашней массированной атаки по Украине Россия окончательно подорвала свой международный имидж. Теперь даже те скептики, которые думали, что с ними можно договариваться, точно поняли, что с ними договориться невозможно.

"И уже есть очень хорошие новости, что Германия в ближайшие дни передаст первые очень современные зенитно-ракетные средства IRIS-T и эта помощь будет нарастать. Более чем уверен, что в ближайшие недели наша ПВО существенно улучшится. И даже если Россия нанесет еще один, второй, третий, четвертый удары – в итоге целей достигнуто не будет. Они считают, что чем больше террора они наводят на Украину, тем лучше для них предпосылки для вроде каких-то договоренностей. Договоренностей не будет. Эта война будет завершена исключительно на поле боя и исключительно победой Украины", — резюмировал военный эксперт.

Германия в ближайшие дни предоставит Украине системы ПВО IRIS-T

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт сообщила, что Германия намерена передать Украине в ближайшие дни первую систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября также провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Лидеры государств договорились о срочном заседании группы G7.

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