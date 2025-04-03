В Офисе президента сделали заявление, действуют ли еще договоренности о прекращении атак

Павел Палиса. / © Associated Press

Реклама

Соглашение, достигнутое во время переговоров в Саудовской Аравии о прекращении атак на энергетическую и портовую инфраструктуру, а также безопасности судоходства в Черном море, по мнению Киева, остается в силе.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса, входивший в состав украинской делегации, передает "Бабель".

Палиса подчеркнул, что Украина фиксирует случаи нарушения этих договоренностей и передает информацию американской стороне по дипломатическим каналам.

Реклама

Он уточнил, что Украина не передавала США точный список объектов критической инфраструктуры, только критерии их определения.

Говоря о самих переговорах, Палиса отметил, что американские участники не давили на украинскую делегацию, а были удивлены ее готовностью обсуждать прекращение огня. Украина предложила поделить договоренности на так называемые "домены" - в воздухе, на суше и на море.

По его мнению, у российской делегации на переговорах было меньше полномочий и свобод действий, чем у представителей Украины.

Ранее сообщалось, что Украина ожидает реакции США на российские атаки по объектам энергетической инфраструктуры, которые враг осуществляет во время перемирия. Эта реакция может быть комплексной.