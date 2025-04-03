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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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В Офисе президента сделали заявление, действуют ли еще договоренности о прекращении атак

Палиса подчеркнул, что Украина фиксирует случаи нарушения этих договоренностей и передает информацию американской стороне по дипломатическим каналам.

Автор публикации
Кирилл Шостак Кирилл Шостак
В Офисе президента сделали заявление, действуют ли еще договоренности о прекращении атак

Павел Палиса. / © Associated Press

Соглашение, достигнутое во время переговоров в Саудовской Аравии о прекращении атак на энергетическую и портовую инфраструктуру, а также безопасности судоходства в Черном море, по мнению Киева, остается в силе.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса, входивший в состав украинской делегации, передает "Бабель".

Палиса подчеркнул, что Украина фиксирует случаи нарушения этих договоренностей и передает информацию американской стороне по дипломатическим каналам.

Он уточнил, что Украина не передавала США точный список объектов критической инфраструктуры, только критерии их определения.

Говоря о самих переговорах, Палиса отметил, что американские участники не давили на украинскую делегацию, а были удивлены ее готовностью обсуждать прекращение огня. Украина предложила поделить договоренности на так называемые "домены" - в воздухе, на суше и на море.

По его мнению, у российской делегации на переговорах было меньше полномочий и свобод действий, чем у представителей Украины.

Ранее сообщалось, что Украина ожидает реакции США на российские атаки по объектам энергетической инфраструктуры, которые враг осуществляет во время перемирия. Эта реакция может быть комплексной.

Дата публикации
Количество просмотров
445
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