Договоренности выполняются: Зеленский подтвердил использование ATACMS на фронте

Президент сказал, что договоренности с США выполняются очень точно – "атакамсы" себя показали.
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина впервые использовала против оккупантов дальнобойные ракеты ATACMS.
Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении за 17 октября.
Зеленский поблагодарил Джо Байдена за исполненные договоренности.
"Благодарю всех, кто воюет и работает ради Украины! Спасибо всем, кто помогает! И сегодня особая благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Выполняются очень точно — "атакамсы" себя показали", — отметил глава государства.
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Напомним, что в ночь на 17 октября 2023 года ВСУ нанесли успешные удары по аэродромам врага вблизи оккупированных Луганска и Бердянска. В результате атаки поражены вертолеты, оборудование и личный состав ВС РФ.
Оккупанты сразу начали жаловаться, что ВСУ применили дальнобойные ракеты ATACMS, о поставках которых еще не объявляли. Что для ударов по аэродромам Бердянска и Луганска использовали ATACMS, написало и авторитетное американское издание The Wall Street Journal.
Украинская сторона до заявления президента не комментировала эту информацию.