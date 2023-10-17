Договоренности выполняются: Зеленский подтвердил использование ATACMS на фронте

Президент сказал, что договоренности с США выполняются очень точно – "атакамсы" себя показали.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина впервые использовала против оккупантов дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении за 17 октября.

Зеленский поблагодарил Джо Байдена за исполненные договоренности.

"Благодарю всех, кто воюет и работает ради Украины! Спасибо всем, кто помогает! И сегодня особая благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Выполняются очень точно — "атакамсы" себя показали", — отметил глава государства.

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Напомним, что в ночь на 17 октября 2023 года ВСУ нанесли успешные удары по аэродромам врага вблизи оккупированных Луганска и Бердянска. В результате атаки поражены вертолеты, оборудование и личный состав ВС РФ.

Оккупанты сразу начали жаловаться, что ВСУ применили дальнобойные ракеты ATACMS, о поставках которых еще не объявляли. Что для ударов по аэродромам Бердянска и Луганска использовали ATACMS, написало и авторитетное американское издание The Wall Street Journal.

Украинская сторона до заявления президента не комментировала эту информацию.