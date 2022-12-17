"Договориться с РФ нельзя": Подоляк объяснил, какое оружие необходимо Украине для победы в войне

Война в Украине, начатая Россией во главе с диктатором Путиным, должна заканчиваться поражением РФ. Договориться на переговорах со страной-террористом о мире нельзя, ведь это просто — нереально.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Подоляк призвал партнеров предоставить Украине больше необходимого оружия и техники.

"Не отвлекайтесь на разговоры о нереалистических планах: с Россией нельзя договориться. Война, которую Россия начала, должна закончиться только ее разгромом. Поэтому, перефразируя Хемингуэя: "Приветствуем, оружие!". В необходимых пропорциях – артиллерия, бронетехника, дроны и ракеты большей дальности", – заявил Подоляк.

Переговоры с РФ

Вопреки многочисленным публичным заявлениям кремлевской верхушки о готовности к "переговорам", когда Владимир Зеленский 12 декабря призвал Россию к Рождеству закончить войну и вывести оккупационную армию с территории Украины, в Москве отказались от мира.

"О том, что Россия может начать вывод войск из Украины до конца текущего года, не может быть и речи ", — сказал спикер диктатора РФ Песков.

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Кроме того, Москва усилила террор против украинцев. Оккупанты регулярно стреляют по гражданской и критической инфраструктуре, чтобы оставить людей без тепла, воды и света зимой. Так, последняя массированная атака РФ была 16 декабря, когда в результате обстрелов во многих населенных пунктах Украины исчезли электроснабжение, тепло и вода. Российские захватчики выпустили по Украине 76 ракет, из которых украинскими защитниками было сбито 60 воздушных целей РФ.

Попадания были зафиксированы в Кривом Роге, Запорожье, Харькове, Киевщине, Днепропетровщине и Житомирщине. По данным Минэнерго, россияне повредили ориентировочно 9 объектов генерации. Кроме того, были ограничены мощности атомных станций.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что Россия не планирует договариваться с Украиной, а заявления о переговорах — это "дымовой занавес".

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что пока россияне обстреливают гражданскую инфраструктуру и убивают мирных украинцев, смысла вести переговоры с агрессором нет. По ее словам, Украина будет самостоятельно принимать решение о проведении переговоров со страной-агрессорской Россией.

Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер объяснил, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в проведении переговоров, а хочет лишь получить время для того, чтобы подтянуть силы и перевооружить свою армию для нового нападения на Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон, который имеет регулярный контакт с Путным, уверяет, что союзники не будут призывать украинцев к компромиссу с РФ, который для них будет неприемлем.

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