Доказательств геноцида в Украине со стороны РФ не выявили, но есть вопросы — следственная комиссия ООН

Созданный при поддержке ООН следственный орган нашел широкий спектр военных преступлений российских оккупантов, но вывода о геноциде украинцев не сделал.

Глава независимой международной следственной комиссии по Украине, поддерживаемой ООН, Эрик Месе заявил, что расследование нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину не выявило признаков геноцида в Украине.

Об этом сообщает The Guardian.

"Мы не обнаружили, что в Украине был геноцид", — сказал он на пресс-конференции.

При этом Эрик Мессе добавил, что следственная комиссия следит за доказательствами и что существуют некоторые аспекты, которые могут вызвать вопросы относительно возможного геноцида.

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В то же время, как сообщалось ранее, в отчете следственного органа, уполномоченного ООН, говорится, что во время вторжения в Украину Россия совершила широкий спектр военных преступлений, включая умышленные убийства, систематические пытки и депортацию детей.

Мессе добавил, что комиссия рекомендует компетентным органам тщательно расследовать все преступления, совершенные россиянами в Украине, и привлечь виновных к ответственности как на национальном, так и на международном уровне.

Напомним, Великобритания организовала подготовку группы из 90 украинских судей к проведению судебных процессов по военным преступлениям российских оккупантов в Украине.

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