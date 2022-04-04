"Доказательств миллион. Будет суд": Зеленский о массовых убийствах россиянами в Киевской области

Украина будет давить максимально публично.

Доказательств массовых убийств оккупантов Российской Федерации в Киевской области много, обязательно будет суд над россиянами.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в Буче, куда он приехал 4 апреля после освобождения города.

"О том, что люди убиты и замучены, доказательств миллион. Все эти истории... Давайте подождем. Будет суд. Он будет медленным... Мы будем давить максимально публично, как только мы можем. Мы не будем делать пауз в том, чтобы найти всех преступников. А вы знаете, что это на пользу. Если мы не найдем цивилизованный выход, вы знаете наших людей, они найдут не цивилизованный выход", — подчеркнул глава государства.

Как сообщали в Офисе генпрокурора, в Киевской области самая плохая ситуация в отношении массовых убийств, совершенных российскими военными — в Бородянке. По словам генпрокурорки Ирины Венедиктовой, количество военных преступлений россиянами — чрезвычайно велико. Они выходят за пределы квалификаций.

Напомним, после освобождения от российских оккупантов в городе Буча и других населенных пунктах Киевщины находят братские могилы, в которых российские убийцы хоронили мирных людей, которых расстреливали только потому, что они были украинцами. Только по состоянию на 3 апреля из Киевщины вывезли более 400 тел украинцев, убитых оккупантами .

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