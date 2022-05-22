Доказательства зверств военных РФ россияне называют фейками и пытаются оправдать палачей и убийц украинцев

Русские не верят в преступления своих солдат и пытаются оправдать их, уверяют, что доказательства – это фейки.

«Боишься – не делай, делаешь – не бойся, а сделал – не жалей» – такими установками делится в социальных сетях уроженец русского Магадана Чингзиз Антаев. Здесь только одна беда – этими словами солдат из русской глубинки описывает свои зверства в Украине, говорится в ТСН.

Антаева установили как одного из военных преступников, которые в нарушение человеческих, военных и Божьих законов убивали безоружных людей в Буче. На кадрах, представленных журналистами New York Times, – последние минуты жизни мужчин перед расстрелом. Казнули их только за то, что они украинцы.

Только в Киевской области полиция установила 1288 убитых гражданского населения. Это по человеку за каждые полчаса, без учета изнасилованных и покалеченых. И, что важно, – большинство из убитых были застрелены из автоматического оружия, то есть речь идет о сознательной казни.

По жуткой статистике убийств гражданских украинцев кроются такие личные трагедии, от которых в кровь стынет в жилах. Но это у нормальных людей, потому что еще больше ужасает покой русских убийц в военной форме, которые обрывали жизнь безоружных людей.

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На кадрах, представленных телеканалом СNN камер наблюдений автосалона под Киевом, путинские наемники расстреливают двух мужчин в спину. Видео не требует ни обсуждения, ни рефлексий, ни оценок достоверности. И именно это беспокоит российское Министерство обороны – они пойманы на том, что мир называет преступлением против человечности. Потому там пытается кричать, что все это фейк и постановка.

В качестве доказательства пропагандисты обращают внимание на положение теней, мол, снято в разное время, или разрисованную машину свастикой «V». Кремлевская гебельсовщина обращает внимание читателей, что российские солдаты не передвигаются на таком транспорте. Конечно, о том, что оккупанты разрисовали этой свастикой все захваченные территории – пропагандисты умолчали.

Относительно теней – на страшных кадрах, видно, что тень идет справа от колонны. Похожий угол при расстреле. Да это дело экспертов, причем международных тоже – они уже работают в Украине. Хуже то, что мы имеем дело не с отдельными ублюдками или садистами, а со всем русским народом. Журналисты «Радио свобода» позвонили по телефону бабушке российского солдата Вадима Шишимарина — это первый оккупант, который уже предстал перед украинским судом. Полностью признал свою вину за убийство гражданского мужчины, которому не удалось идти в этот момент мимо с велосипедом в руках.

Для трибунала: идентифицированы российские убийцы и насильники

Они не верят или делают вид, что не верят в средневековые зверства собственных детей, которые уже документируются для будущего трибунала. Более того, активно действуют. Их жалобы, например, заблокировали в сети Фейсбук сообщение украинского уполномоченного по делам человека, где речь идет о насилии российскими солдатами даже годовалых детей со смертельным исходом. Жертвами были и младенцы и старики и уже неходящие.

С каждым днем следователям, аналитикам и журналистам удается устанавливать имена причастных к геноциду украинцев. Еще одно – Василий Литвиненко, старший лейтенант, командир роты 64 мотострелковой бригады, обустроившейся в селе Липовка. Один из тех, кто напрямую разрешил зверства. Один из тех, кого обязательно должны найти, еще до… суда Божьего.

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