"Доказательство настоящего веса российских "гарантий": на Банковой отреагировали на обстрел маршрута миссии МАГАТЭ

Российские оккупанты в день визита МАГАТЭ на ЗАЭС в Энергодаре цинично и жестоко обстреливают мирный город.

Обстрелы Энергодара оккупантами и маршрута миссии МАГАТЭ нарушили обязательства РФ и показали настоящую "стоимость" российских гарантий для посредников.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"россия наносит демонстративные удары по Энергодару, ударяя по официальному маршруту миссии МАГАТЭ. Чтобы обвинить в этом Украину", — отметил Подоляк в Twitter.

Подоляк отметил, что в результате обстрелов армии РФ в Энергодаре разрушены дома.

"Это демонстрация настоящей "заинтересованности" РФ в проверке. И это еще одно доказательство подлинного веса российских "гарантий" для любых посредников", — подчеркнул он.

Напомним, в Минэнерго рассказали, как россияне могут помешать работе МАГАТЭ.

Как сообщается, в день приезда МАГАТЭ на ЗАЭС россияне накрыли огнем Энергодар и бьют по маршруту миссии.

Тем временем из-за обстрелов на Запорожской АЭС отключился 5-й энергоблок.

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