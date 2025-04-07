Факт теракта: Гетьман доказал, что РФ намеренно ударила по жилому кварталу Кривого Рога

Военный эксперт Алексей Гетьман. об ударе по Кривому Рогу

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Ракетный удар россиянами по Кривому Рогу 4 апреля — это доказательство целенаправленного теракта.

Об этом в комментарии YouTube-канала " РБК-Украина " заявил военный эксперт Алексей Гетьман.

И именно этот факт, по словам Гетьмана, Украина должна донести до США и других партнеров.

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Гетман подчеркнул, что российский ракетный удар по жилому микрорайону в Кривом Роге был целенаправленной атакой. Это было доказано «безапелляционно».

Также, по словам эксперта, уже известно, что в Кривом Роге не падали обломки от ракеты.

«Потому что обломки, это если бы (ракета была сбита — ред.) Patriot на большой высоте. Не потому, что нам так захотелось, а потому что просто не может Patriot сбивать на высоте 100 м. Это просто невозможно технически», — объяснил Гетьман.

Эксперт подчеркнул, что неправдива и информация от Минобороны РФ об ударе по якобы украинским офицерам и иностранным военным инструкторам.

«Тут главное дать фактаж о том, что это был кассетный боеприпас. Если это передать военнослужащим любой страны, они все разложат по полкам для руководства США, Британии, Германии и т.д. И тогда руководитель любой страны должен понять, что эта акция в Кривом Роге была целенаправленной атакой РФ против гражданского населения, являющегося военным преступлением, являющегося террористическим актом», — пояснил Гетьман.

Напомним, российская атака на Кривой Рог 4 апреля унесла жизни 20 человек. Вчера, 6 апреля, стало известно, что в больнице скончался мужчина 57 лет. Врачи круглосуточно делали все возможное и невозможное, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал Россию страной, системно уничтожающей мирных жителей. Так он отреагировал на ракетный удар по Кривому Рогу и подчеркнул, что РФ ударила по жилому району города, где не было ни одного военного объекта.

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