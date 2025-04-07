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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
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Время на прочтение
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Факт теракта: Гетьман доказал, что РФ намеренно ударила по жилому кварталу Кривого Рога

Россия ударила по Кривому Рогу ракетой с кассетной боевой частью, являющейся доказательством теракта.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
военный эксперт Алексей Гетьман.

Военный эксперт Алексей Гетьман. об ударе по Кривому Рогу

Ракетный удар россиянами по Кривому Рогу 4 апреля — это доказательство целенаправленного теракта.

Об этом в комментарии YouTube-канала " РБК-Украина " заявил военный эксперт Алексей Гетьман.

И именно этот факт, по словам Гетьмана, Украина должна донести до США и других партнеров.

Гетман подчеркнул, что российский ракетный удар по жилому микрорайону в Кривом Роге был целенаправленной атакой. Это было доказано «безапелляционно».

Также, по словам эксперта, уже известно, что в Кривом Роге не падали обломки от ракеты.

«Потому что обломки, это если бы (ракета была сбита — ред.) Patriot на большой высоте. Не потому, что нам так захотелось, а потому что просто не может Patriot сбивать на высоте 100 м. Это просто невозможно технически», — объяснил Гетьман.

Эксперт подчеркнул, что неправдива и информация от Минобороны РФ об ударе по якобы украинским офицерам и иностранным военным инструкторам.

«Тут главное дать фактаж о том, что это был кассетный боеприпас. Если это передать военнослужащим любой страны, они все разложат по полкам для руководства США, Британии, Германии и т.д. И тогда руководитель любой страны должен понять, что эта акция в Кривом Роге была целенаправленной атакой РФ против гражданского населения, являющегося военным преступлением, являющегося террористическим актом», — пояснил Гетьман.

Напомним, российская атака на Кривой Рог 4 апреля унесла жизни 20 человек. Вчера, 6 апреля, стало известно, что в больнице скончался мужчина 57 лет. Врачи круглосуточно делали все возможное и невозможное, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал Россию страной, системно уничтожающей мирных жителей. Так он отреагировал на ракетный удар по Кривому Рогу и подчеркнул, что РФ ударила по жилому району города, где не было ни одного военного объекта.

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Дата публикации
Количество просмотров
154
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