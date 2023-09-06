"Дол*****зм полный": оккупанты жалуются на невозможность получить военный билет

Российские оккупанты жалуются на трудности с восстановлением личных документов после того, как они ушли в отпуск.

Об этом говорится из перехвата, обнародованного в украинской разведке.

Как отмечается, в подразделениях ГВ "Запад", действующих на Купянском направлении, учет мобилизованных военнослужащих ведется формально без надлежащего контроля, в результате чего военнослужащие уходят в отпуск и при этом числятся в составе подразделения, привлекаемого к выполнению задач на передовых позициях.

“Военного билета у меня нет. Мне сказали идти здесь в "секретку", здесь кадровик сделает, военный. Я пошел, сфоткался, отдал фотографию, он говорит, чтобы завтра пришел, он меня в Самару отправит получить военный билет. Прихожу, а он мне говорит: "Чего ты не сказал, что ты мобилизован?" Типа я не имею личного дела. Отправил меня домой в военкомат. Там мне в конверте отдали личное дело. Дол*****зм полный”, - жалуется российский оккупант.

Напомним, что в ГУР Минобороны сделали прогноз об обстрелах России осенью и зимой.

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