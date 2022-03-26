"Долбо*бы комбаты": СБУ перехватила разговор оккупантов, где они жалуются на командиров

"Долбо*бы комбаты": СБУ перехватила разговор оккупантов, где они жалуются на командиров

Из разговора также следует, что некоторые из военных РФ вообще не получают оружия.

Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор оккупантов, свидетельствующий, что их техника и планы по захвату государства массово ломаются.

Об этом сообщили в СБУ 26 марта.

"Захватчики поняли, что вместо победного марша они попали в ад, поэтому пытаются прорваться в места дислокации своих воинских частей. Но вместо ожидаемого отдыха снова попадают на войну", – говорится в сообщении.

Так, СБУ опубликовала разговор двух российских военных, которые в начале вторжения в Украину воевали в составе одного военного подразделения. На подходах к Чернигову их пути разошлись. Одному из захватчиков после потери БМП удалось через Беларусь прорваться в Россию.

"Надеялся попасть домой на передышку. Но не сложилось: "Долбо*бы комбаты них*я обратно не отправляют. Колонну формируют и обратно на фронт", – жаловался оккупант.

Перехваченные разговоры также свидетельствуют, что теперь уже никто не занимается укомплектованием "новообразованных" колонн: "Пацаны есть без стволов там. Спрашиваешь: где твой автомат? – а его просто не выдали!"

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Напомним, СБУ также перехватила разговор, свидетельствующий, что российские захватчики прямо признаются близким, что убивают мирных украинцев и совершают страшные зверства: мародерят га насилуют девушек и женщин.